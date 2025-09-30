Scuole chiuse e obbligo di mascherine: cosa sta succedendo

Incendio in un deposito di materiali chimici a Mondragone

Un grave incendio ha interessato un capannone della ditta Capizzi Affaires Generaleas Sas situato in via Castel Volturno a Mondragone, in provincia di Caserta. Nel sito erano conservati materiali chimici utilizzati per piscine, la combustione dei quali ha generato una potenziale nube tossica con conseguenze significative per la popolazione locale.

Provvedimenti del Comune di Mondragone

In risposta all’emergenza, il sindaco Francesco Lavanga ha emesso un’ordinanza con efficacia immediata che dispone la chiusura di tutte le scuole, sia pubbliche che paritarie, di ogni ordine e grado per l’intera giornata del 30 settembre 2025. Tale misura riguarda anche le attività pomeridiane e sportive degli istituti comprensivi Mondragone I, II, III e l’Istituto superiore Galilei.

Un ulteriore provvedimento impone ai cittadini di rimanere in casa, salvo comprovate necessità, e di indossare mascherine di tipo FFP3 o, in mancanza, FFP2. È inoltre vietato il consumo, la raccolta e la vendita di prodotti agricoli e foraggi entro un raggio di 500 metri dall’area interessata dall’incendio, fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie e ambientali, quali ASL, ARPAC e Vigili del fuoco.

Misure adottate dal Comune di Francolise

Anche il Comune di Francolise, con ordinanza firmata dal sindaco Saturnino Augusto Di Benedetto, ha introdotto una serie di precauzioni per contenere i rischi derivanti dall’inquinamento atmosferico.

Raccomandazione a restare in casa con porte e finestre chiuse;

Limitazione degli spostamenti al minimo indispensabile, soprattutto verso l’area di Mondragone;

Imposizione dell’uso di mascherine FFP2 o FFP3 e, ove possibile, di visiere protettive in caso di presenza all’aperto;

Divieto di stendere il bucato in esterno;

Invito a lavare accuratamente frutta e verdura coltivate in proprio;

Protezione degli animali custoditi all’esterno.

Tutte le misure resteranno in vigore fino alla completa risoluzione dell’emergenza, in attesa delle valutazioni delle autorità competenti riguardo il rischio di inquinamento e le eventuali ripercussioni sulla salute pubblica.

Coordinamento e monitoraggio dell’emergenza

Le amministrazioni comunali di Mondragone e Francolise mantengono un costante contatto con enti quali ASL, ARPAC e Vigili del fuoco per monitorare l’evoluzione della situazione. L’obiettivo prioritario è la tutela della popolazione attraverso azioni tempestive e basate su dati scientifici e rilevazioni ambientali aggiornate.