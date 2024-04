Una tragedia si è consumata questa mattina al civico 10 di via Caposile, nel quartiere Prati a Roma, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 per un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina di sette piani. All’interno dell’appartamento infuocato è stato ritrovato il corpo senza vita del proprietario, un uomo di 70 anni, morto carbonizzato a causa delle fiamme.

Le cause del rogo sono ancora da stabilire, e sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. L’appartamento interessato dall’incendio risulta inagibile a causa dei gravi danni subiti, mentre le pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere l’intervento dei soccorsi e svolgere le necessarie operazioni di sicurezza.

La situazione ha coinvolto anche una scuola superiore situata al civico 1 di via Caposile, la cui entrata principale è risultata inaccessibile a causa dell’incendio. Di conseguenza, è stato predisposto un accesso secondario da via Achille Papa per garantire il normale svolgimento delle attività didattiche.

Al momento, i vigili del fuoco stanno procedendo con ulteriori verifiche per accertare se anche altri appartamenti dello stabile abbiano riportato danni a seguito dell’incendio. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, e le autorità si stanno adoperando per fornire risposte tempestive e assistenza alle persone coinvolte.