Un tragico incendio ha colpito la discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna, alle 6 di stamattina, causando la morte di tredici persone e l’intossicazione di altre quattro. Secondo le autorità spagnole, il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio.



L’incendio è scoppiato intorno alle sei del mattino nella nota discoteca Teatre e si è rapidamente diffuso ad altri locali notturni della zona commerciale e ricreativa di Las Atalayas. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme e ad entrare nei locali per cercare eventuali altre vittime. Testimoni dell’incidente, citati dal quotidiano locale “La Verdad de Murcia”, hanno dichiarato di non essere riusciti a contattare otto delle persone che si trovavano all’interno delle discoteche al momento dell’incendio.



L’origine delle fiamme rimane ancora sconosciuta, ma l’incendio ha colpito anche le discoteche vicine Golden e Fonda. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il sindaco ha confermato che sei dei corpi rinvenuti erano all’interno del Teatre.



Le prime immagini emerse dalla zona dell’incidente mostrano decine di giovani in strada, vicino ai locali notturni, mentre un’enorme colonna di fumo nero si alzava in cielo. Per domare le fiamme sono stati impiegati 12 mezzi dei vigili del fuoco e 40 addetti. I servizi di emergenza hanno allestito un centro sportivo nelle vicinanze per fornire assistenza, in particolare supporto psicologico, alle vittime dell’incidente. La Polizia non esclude ulteriori vittime e unità specializzate della Questura di Murcia sono al lavoro per determinare le cause dell’incendio.



La comunità di Murcia è sotto shock per questa tragedia e le indagini sono in corso per fare chiarezza sull’accaduto.