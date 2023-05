Durante la notte, un deposito di carburante situato nel villaggio russo di Volna, vicino al ponte che collega la Russia con la penisola di Crimea, ha preso fuoco. Il governatore di Krasnodar, Krai Veniamin Kondratyev, ha confermato l’evento su Telegram, spiegando che “un carro armato con derivati del petrolio ha preso fuoco nel villaggio di Volna nel distretto di Temryuksky”.



Fortunatamente, non si segnalano vittime o feriti, ma l’incendio ha creato un’area di 1.200 metri quadrati di fuoco. Per spegnere le fiamme sono state impegnate 23 unità di mezzi antincendio e 85 persone. L’incendio è stato classificato come il grado più alto di difficoltà e le autorità stanno facendo ogni sforzo per evitare che si propaghi ulteriormente.



Non è stata fornita alcuna informazione sulla causa dell’incidente, ma è stato assegnato il massimo livello di allerta per l’incendio, il che significa che si tratta di una situazione molto grave e difficile da gestire.



Il villaggio di Volna si trova alla fine del ponte sullo Stretto di Kerch, che collega la Russia con la Crimea. Lo scorso ottobre, il ponte era stato danneggiato da un attacco con un camion bomba, che Mosca aveva attribuito all’Ucraina, ma Kiev aveva negato ogni coinvolgimento.



L’incendio nel deposito di carburante rappresenta un altro problema per l’infrastruttura del ponte di Crimea, che è stato costruito nel 2018 per collegare la penisola di Crimea all’est della Russia.