Nella mattinata di lunedì 18 marzo si è verificato un gravissimo incidente sulla tratta dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, precisamente tra Cassino e Frosinone in direzione di Roma. Il sinistro ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di diverse persone, tra cui due bambini.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha inevitabilmente portato alla chiusura temporanea dell’autostrada in direzione di Napoli, tra Frosinone e Ceprano, generando significativi disagi al traffico. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, supportati dall’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici, insieme al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è stato completamente bloccato, registrando code di cinque chilometri verso Napoli e otto chilometri in direzione di Roma, dove il flusso veicolare procede su un’unica corsia. Autostrade per l’Italia ha comunicato che è in atto un chilometro di coda in prossimità dell’uscita obbligatoria a Cassino per chi si dirige verso Roma. A coloro che viaggiano da Roma verso Napoli viene consigliato di uscire a Ferentino, seguire la Strada Statale 6 Casilina verso Ceprano e rientrare sull’A1 direzione Napoli. Analogamente, agli automobilisti provenienti da Napoli e diretti a Roma si suggerisce, dopo l’uscita obbligatoria a Cassino, di percorrere la Strada Statale 6 Casilina in direzione Frosinone per poi riprendere l’A1 verso la capitale.

