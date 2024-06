Incidente mortale a Figline Valdarno, sull’autostrada A1. Nello scontro tra auto e tir ci sono due morti e un ferito. L’impatto è avvenuto al km 328 sull’A1, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Coinvolti mezzi pesanti e autovetture. Tra Valdarno e Incisa Reggello verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto autostradale, con code e disagi. Autostrada che è stata poi riaperta intorno alle 14.45 in direzione Firenze.

Leggi anche: Tragedia a Quarona: donna morta in un incidente d’auto

Le vittime dell’incidente

Sono almeno due le vittime, e un ferito portato in ospedale. Le vittime sono due delle persone estratte dalle lamiere dei mezzi: per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Una terza persona ferita è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Pochi metri prima dell’incidente, infatti, era in transito un’ambulanza con un bambino da portare con urgenza presso l’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto intervenuti anche Polizia Stradale e personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. Inviata inoltre l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest, fatta poi rientrare. Le vittime dell’incidente sono un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Il ferito portato in ospedale è un 47enne.

I disagi per il traffico

Nell’incidente, registrato intorno alle 11, sono coinvolti mezzi pesanti e autovetture. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con due squadre per liberare dall’abitacolo delle vetture e dai mezzi pesanti gli occupanti, poi affidati al personale sanitario. I pompieri hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio lungo l’autostrada bloccata per permettere il passaggio di una ambulanza.

Il video girato subito dopo l’incidente

La circolazione in entrambi i sensi di marcia risulta al momento bloccata. Autostrade per l’Italia, nel suo aggiornamento delle ore 12,39, fa sapere che sull’A1 tra Valdarno e Incisa Reggello verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto ed al suo interno ci sono 5 km di coda, che defluiscono sulla sola corsia di emergenza.

Per i curiosi si sono formati 2 km di coda tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. In alternativa, a chi è in viaggio verso Firenze, l’indicazione è di uscire a Valdarno, dove si sono formati 2 km di coda in aumento, prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare ad Incisa Reggello. Ulteriore percorso alternativo consigliato è di uscire a Valdichiana prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.