Un tragico incidente aereo ha sconvolto la provincia di Caserta: un velivolo ultraleggero Piper è precipitato in un’area non abitata a Cellole, causando la morte di due persone. Le vittime, padre e figlio, risultano residenti a Mugnano di Napoli. Il giovane Enrico Amatore, di soli 21 anni, e suo padre hanno tragicamente perso la vita nell’incidente, avvenuto il 10 giugno 2023.



L’incidente è avvenuto un’ora fa, circa alle ore 10 e 40 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il Piper sarebbe partito dal campo volo di Castel Volturno “Delta club”. Nonostante si tratti di un’area fortunatamente non abitata, la notizia dell’incidente ha sconvolto la comunità locale.



Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le possibili cause.



Mentre le indagini proseguono, il dolore pervade la comunità di Mugnano di Napoli, dove risiedevano le vittime. Famiglie, amici e conoscenti attendono con ansia la conclusione delle indagini, sperando di avere presto risposte sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La perdita di Enrico e di suo padre rappresenta un colpo duro per la comunità, che ora si trova a fare i conti con questa tragica perdita