Incidente aereo, tutti morti. Erano turisti…

Nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, un tragico incidente aereo ha tolto la vita a 14 persone, tutte originarie del Brasile. L’evento sconvolgente ha avuto luogo nella provincia di Barcelos, a circa 400 chilometri da Manaus, la capitale dello stato dell’Amazzonia.



Il quotidiano locale ‘Folha de Sao Paulo’ ha riferito che il gruppo di viaggiatori stava effettuando un viaggio di piacere da Manaus a Barcelos quando l’incidente è avvenuto. Una delle possibili cause dell’incidente potrebbe essere stata una forte pioggia, così intensa che due aerei che si trovavano sulla medesima rotta poco prima di quello schiantatosi avevano optato per tornare a Manaus.



Le squadre di soccorso sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente, facendo del loro meglio per fornire soccorso immediato. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il bilancio è stato pesante.



La Manaus Aerotaxi, compagnia aerea proprietaria dell’aeromobile coinvolto, ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando l’incidente.