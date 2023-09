Incidente Cagliari, lo strugge messaggio della sorella di Giorgia: “Cosa farò…”

“Ciao amore mio, voglio iniziare a dirti che per vederti ho spaccato tutto, ma tu questo lo sai bene, sai bene che darei la mia vita per te. Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte, però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande”. Queste sono le parole strazianti con cui Francesca Banchero ha voluto ricordare la sorella, Giorgia Banchero, tragicamente scomparsa a soli 24 anni nell’incidente stradale di Cagliari in cui altre tre giovani vite sono state spezzate.



Il messaggio è stato condiviso su Facebook, diventando immediatamente virale per la sua profondità e sincerità. In esso, Francesca promette alla sorella che rimarranno sempre unite, nonostante la crudele separazione: “Saremo sempre insieme. Ti amo, amore mio, sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù”.



La sorella, nel suo toccante addio, ha voluto anche condividere alcuni dei momenti vissuti insieme, dando un’immagine vivida di Giorgia: “Non voglio ricordati come ti ho vista oggi, ma voglio ricordare la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi, ti ricorderò sempre come quella che voleva le mie borse e io le tue”. E aggiunge, con una promessa piena di speranza e amore: “Ti avevo detto che appena avrei avuto un bambino, tu saresti stata la sua madrina. Adesso, amore mio, spero e aiutami ad avere una femmina, così avrà il tuo nome, le racconterò di quanto eri pignola e severa con me”.



L’incidente stradale ha scosso la comunità di Cagliari. Quattro giovani che se ne sono andati troppo presto e altri due sono rimasti gravemente feriti. Un dolore che Francesca ha voluto condividere, anche nei dettagli più intimi: “Sono tornata a casa e ti ho rifatto il letto perché tu odi il disordine, ti ho scelto il vestito, il tuo preferito; ti metto la mia collana per stare sempre vicine; io per te, tu per me, come è sempre stato e come sarà per sempre”.



Concludendo il suo messaggio, Francesca ribadisce l’eterno legame con la sorella: “Io non ti saluto – perché so che dove sono io ci sarai sempre tu, ti amo vita mia, abbiamo lo stesso sangue non scordartelo mai! Ti amo amore mio sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù. Tua sorella per sempre, ti amo!”.