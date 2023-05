Incidente Ciro Immobile, un video cambia tutto

Ciro Immobile potrebbe essere scagionato dall’incidente stradale avvenuto a Roma lo scorso aprile grazie a un video registrato da un tassista che dimostra il malfunzionamento del semaforo all’incrocio in cui si è verificato l’incidente tra il suv guidato dall’attaccante della Lazio e un tram. Il filmato, registrato di notte, mostra il semaforo che passa da spento a giallo intermittente e poi a verde, mettendo così in dubbio le dichiarazioni del Comune di Roma che aveva escluso un possibile malfunzionamento del semaforo.



Nonostante i dubbi dei testimoni e le versioni dei protagonisti, Roma Mobilità aveva escluso, con una nota ufficiale, un malfunzionamento dei semafori. Tuttavia, il video potrebbe cambiare le cose e dimostrare che Immobile e il conducente del tram hanno passato con il verde, come dichiarato da entrambi.



L’avvocato di Immobile ha ribadito più volte che il calciatore è passato con il semaforo verde e che ci sono testimonianze che parlano di semafori non funzionanti negli ultimi giorni. Almeno tre testimoni hanno dichiarato di aver visto Immobile passare con il verde.