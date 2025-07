Incidente devastante, moto totalmente polverizzata: chi sono le vittime, marito e moglie

Il 21 luglio 2025 si è verificato un incidente stradale mortale alle porte di Cotignola, in provincia di Ravenna, che ha visto coinvolti due coniugi di Massa Lombarda. Luca Cantagalli, 57 anni, ed Edda Gaudenzi, 60 anni, hanno perso la vita in seguito allo scontro tra la loro motocicletta e un’automobile. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che ricorda la coppia per il loro impegno sociale e professionale.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava percorrendo in moto una Ducati ‘Multistrada’ lungo via Madonna di Genova, provenienti dalla provinciale Felisio e diretti verso Cotignola. Nei pressi del ‘Maria Cecilia Hospital’, la moto si è scontrata frontalmente con una Renault ‘Kadjar’ guidata da una donna che stava effettuando una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio dell’ospedale. L’impatto è stato estremamente violento: la moto si è spezzata in due e i coniugi sono stati sbalzati su un terreno adiacente.

Luca Cantagalli è deceduto sul colpo, mentre Edda Gaudenzi è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori intervenuti tempestivamente sul posto.

Intervento dei soccorsi e gestione della viabilità

La chiamata di emergenza è stata immediata grazie all’intervento di alcuni residenti e passanti. Il personale del 118 è giunto rapidamente ma non è stato possibile salvare le due vittime. La Polizia Locale della Bassa Romagna ha disposto la chiusura temporanea del traffico lungo via Madonna di Genova, nel tratto compreso tra via Gaggio e la provinciale Felisio, per consentire i rilievi necessari all’indagine. La comunità di Massa Lombarda è stata profondamente scossa dalla notizia. Edda Gaudenzi aveva lavorato come bibliotecaria e impiegata comunale, mentre Luca Cantagalli, oltre alla sua attività commerciale, era molto attivo nel volontariato locale, supportando numerose associazioni e iniziative sportive.

La coppia lascia un figlio, Lorenzo, che ora si trova ad affrontare questa dolorosa perdita. Nel pomeriggio dello stesso giorno, un altro incidente è avvenuto a Villa Pianta di Alfonsine lungo la statale 16 ‘Adriatica’, coinvolgendo due autovetture. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ e diverse ambulanze. Tra i feriti ci sono anche operai stranieri, uno dei quali è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e si sono registrate lunghe code, soprattutto in direzione Ferrara, a causa del traffico intenso.