Un tragico incidente avvenuti la mattina di Pasqua ha sconvolto la tranquillità della strada tra Ivrea e Santhià, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e mistero. Una Ferrari Gtc4 si è schiantata contro il guard rail, provocando un violento impatto che ha spezzato a metà la macchina e causato la morte delle persone a bordo dell’auto. Sin dalle prime ore successive all’incidente, le autorità hanno lavorato instancabilmente per comprendere le circostanze di questo drammatico evento e per identificare le vittime.

Identificazione del Conducente e della Passeggera

Grazie alla targa svizzera della Ferrari Gtc4, la polizia è riuscita a risalire al proprietario del veicolo, un uomo di 41 anni di origine serba, residente in Svizzera. Tuttavia, non è stato possibile confermare se fosse lui al volante al momento dell’incidente. Il corpo trovato all’interno dell’auto era completamente carbonizzato, rendendo difficile il riconoscimento visivo.

Anche la donna che si trovava sul sedile passeggero non è stata ancora identificata. La polizia sta lavorando per stabilire la sua identità, cercando di risolvere il mistero che avvolge questo tragico evento.

Esame del DNA e Dettagli Chiave

Per avere certezza sull’identità del conducente e della passeggera, sarà necessario effettuare un esame del DNA sui corpi ritrovati. Entrambe le persone indossavano un orologio con un cinturino d’oro, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale nell’indagine condotta dalla pm Mariaserena Iozzo della procura di Vercelli.

Dinamica dell’Incidente e Operazioni di Soccorso

La Ferrari Gtc4 è uscita di strada poco dopo la galleria passo d’Avenco in direzione di Milano, viaggiando a una velocità stimata tra i 200 e i 250 chilometri all’ora. L’impatto con il guard rail ha causato la distruzione dell’auto, che è stata divisa in due parti. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi cinque ore per estrarre i corpi carbonizzati e rimuovere i resti della Ferrari, mentre le indagini sull’incidente sono ancora in corso.

Un Momento di Dolore e Domande Senza Risposta

Questo tragico incidente ha portato dolore e confusione nella comunità locale e oltre. Mentre le autorità lavorano per risolvere il caso e dare risposte alle famiglie delle vittime, resta una profonda tristezza per la perdita delle vite coinvolte in questo incidente stradale.