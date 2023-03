Incidente ferroviario, decine di morti

In una delle peggiori tragedie ferroviarie mai avvenute in Grecia, un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo sulla tratta tra Atene e Salonicco, causando decine di morti e feriti. L’incidente è avvenuto nella zona di Tempes, alla periferia della Tessaglia, sul lato orientale del Paese. Il treno passeggeri trasportava circa 350 persone, mentre il treno merci era vuoto. Secondo i media greci, è “il peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto“.

I soccorritori sono stati inviati sul posto immediatamente e hanno lavorato tra le macerie dei due convogli per trovare sopravvissuti e recuperare i corpi delle vittime. Oltre 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze sono stati impegnati nei soccorsi. Al momento, il bilancio provvisorio è di almeno 36 morti e 85 feriti, ma le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Incidente ferroviario in Grecia: cresce il bilancio dei morti

Secondo quanto racconta un giornalista greco alla Bbc, “non è rimasto nulla delle prime due carrozze” dopo l’incidente, perché i due treni viaggiavano alla massima velocità, ignari della presenza l’uno dell’altro. “La collisione è stata così grave che le due prime carrozze sono semplicemente scomparse. Il sindaco della città vicino all’incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze”, prosegue nel suo tragico racconto il cronista.



L’incidente ha scosso profondamente il paese e ha portato alla chiusura temporanea della tratta ferroviaria tra Atene e Salonicco. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente. Purtroppo, questo non è il primo incidente ferroviario grave che si verifica in Grecia. Nel 2018, un treno passeggeri è deragliato vicino alla città di Adendro, causando quattro morti e molti feriti. Nel 2017, un altro treno passeggeri è deragliato nella regione settentrionale di Pieria, causando un morto e diversi feriti.

