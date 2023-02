Incidente gravissimo, morte tre donne

Tre vittime e un ferito gravissimo in un incidente stradale avvenuto tra Laterza e Castellaneta. Hanno perso la vita tre donne, che sarebbero tutte tre di Laterza.



Un’auto, un’Alfa Romeo rossa, si è scontrata, secondo una prima ricostruzione, frontalmente con un furgone. L’impatto non ha lasciato scampo alle donne a bordo. Sul posto il 118, carabinieri della compagnia di Castellaneta, i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico. I pompieri hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere. I carabinieri hanno svolto i rilievi per stabilire l’esatta causa dell’incidente e per accertare le responsabilità.

«Quel tratto di strada, tra San Basilio e Matera, è una trappola di morte. Un rettilineo stretto e pieno insidie. Ora basta», dice l’assessore regionale Gianfranco Lopane, già sindaco di Laterza.