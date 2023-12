Incidente horror in piena notte: treno travolge e uccide una coppia. Il macabro ritrovamento

Travolti e uccisi da un treno in aperta campagna. E’ accaduto ieri sera lungo la linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello, in località Quattro Venti nel Comune di Curtatone, alle porte di Mantova. Erano le 22 circa e c’era nebbia fitta.

Cosa è accaduto

Secondo una primissima ricostruzione, in quel tratto della linea ferroviaria il convoglio viaggiava a circa 130 all’ora. Dopo il tragico impatto, il treno si è fermato non lontano dal passaggio a livello e qui Il personale di bordo è sceso con le torce per capire cosa fosse accaduto e sulla motrice sembra siano state trovate tracce di sangue. Dai primi accertamenti si tratterebbe di due 50enni residenti in provincia di Mantova, legati da un rapporto affettivo.

Incidente o doppio suicidio?

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e per stabilire se si è trattato di un gesto volontario, come sembra essere più probabile, o di un incidente. Fermo per ore il treno Milano-Mantova Il convoglio passeggeri proveniva da Milano ed era diretto a Mantova. Dopo l’impatto, attorno alle 22, il capotreno è sceso e, con l’aiuto di una torcia, ha cercato di capire che cosa fosse successo. Il buio e la nebbia hanno ostacolato le ricerche. Il convoglio è rimasto a lungo fermo sui binari dove sono state trovate alcune tracce di sangue e, solo a mezzanotte, tra le sterpaglie, a poca distanza, sono stati ritrovati i due corpi.