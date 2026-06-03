Incidente micidiale per il famosissimo parlamentare italiano: cosa ha fatto

Un incidente autonomo ha interessato il deputato Emanuele Pozzolo, coinvolto in un sinistro stradale sulla superstrada verso Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese. L’intervento delle forze dell’ordine ha rivelato una violazione significativa del codice della strada, con il parlamentare risultato positivo all’alcoltest con un livello doppio rispetto al consentito dalla legge. Le autorità hanno pertanto avviato i procedimenti del caso.

L’incidente si è verificato martedì pomeriggio quando il suv Mercedes guidato dal deputato è uscito autonomamente dalla carreggiata. Le condizioni meteorologiche caratterizzate da asfalto bagnato potrebbero aver inciso sull’esito dell’evento. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del veicolo e la polizia stradale per le verifiche del caso.

Successivamente agli accertamenti clinici e strumentali, il conducente è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite legale. Il parlamentare, 41 anni, ex membro di Fratelli d’Italia e attualmente nel partito Futuro Nazionale fondato dal generale Roberto Vannacci, è stato formalmente contestato secondo le disposizioni del Codice della Strada.

La vicenda ha riacceso l’attenzione sulle posizioni giudiziarie pregresse del deputato piemontese. Nel corso dello scorso anno, il tribunale di Biella lo aveva condannato in primo grado a un anno e tre mesi di reclusione per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena.

Il procedimento si riferiva a un episodio avvenuto durante la festa di Capodanno 2024 a Rosazza, sempre in provincia di Biella. In quell’occasione, un colpo di pistola esploso dall’arma denunciata da Pozzolo ferì un partecipante alla festa. L’episodio aveva coinvolto anche figure politiche e istituzionali, tra cui il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, recentemente dimissionario per vicende connesse a rapporti imprenditoriali e giudiziari.

Il caso attuale riporta così alla luce questioni legali e di immagine che potrebbero avere ripercussioni sull’attività politica del deputato. Le autorità competenti continueranno a seguire l’evolversi della situazione e adotteranno i provvedimenti conseguenti in base alle verifiche in corso.