Un drammatico incidente si è verificato questa mattina in Sardegna, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion adibito alla raccolta dei rifiuti. L’episodio è accaduto presso una stazione di servizio Q8 situata in viale Cotton, a Sorso, nella provincia di Sassari. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava ferma all’interno dell’area quando il veicolo, durante una manovra, l’ha travolta. Restano ancora da chiarire i dettagli sulla dinamica dell’incidente, ma sembra che la donna sia stata colpita mortalmente.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, ogni tentativo di salvarla è stato vano: la donna è deceduta poco dopo il tragico evento. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi e ricostruire con precisione l’accaduto. Erano presenti anche due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno operato per mettere in sicurezza la zona e coordinare le attività.

Rimane ancora da chiarire come il camion abbia potuto travolgere la vittima, ma l’incidente ha profondamente colpito la comunità locale. Si attendono ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti per individuare le responsabilità e comprendere pienamente la dinamica di questa tragedia.