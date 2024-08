La città di Alessandria è stata teatro di una terribile tragedia nella serata di ieri, intorno alle 23, quando si è verificato un grave incidente stradale. Un’automobile, con a bordo almeno due persone, ha sfondato il parapetto del ponte Tiziano, precipitando nel fiume Tanaro in un punto dove il livello dell’acqua è particolarmente basso. L’impatto è stato devastante, con la vettura che si è completamente deformata, riducendosi a un ammasso di rottami. Il forte rumore dell’incidente ha immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno assistito con orrore all’intervento rapido dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sommozzatori, la polizia municipale, i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato. Le operazioni di recupero si sono svolte sotto la luce dei fari dei veicoli di emergenza, mentre numerosi curiosi si sono radunati lungo le sponde del Tanaro per seguire da vicino gli sviluppi della situazione. Dopo circa 40 minuti dall’incidente, i soccorritori sono riusciti a estrarre viva una persona dall’abitacolo, presumibilmente una giovane donna secondo le prime informazioni. La ferita, in condizioni critiche, è stata immediatamente stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per la seconda persona a bordo. I sommozzatori hanno recuperato il corpo senza vita, successivamente trasportato via su un canotto, mentre sul luogo dell’incidente giungevano i mezzi delle pompe funebri. Successivamente, una gru ha sollevato l’auto dal fiume, consentendo alle autorità di eseguire ulteriori verifiche. La dinamica dell’incidente resta ancora incerta. Una delle ipotesi è che il dislivello tra la carreggiata e il marciapiede possa aver provocato l’impennata dell’auto, portando allo sfondamento del parapetto. Le indagini proseguono per chiarire completamente questa tragica vicenda che ha profondamente scosso la comunità di Alessandria.