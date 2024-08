Dramma sulle strade della provincia di Cremona, dove un giovane motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì. La vittima è Jacopo Francesco Gottardo, un 24enne residente a Liscate, in provincia di Milano. Lo schianto si è verificato intorno alle 10:30 lungo il tratto che collega Pandino a Rivolta d’Adda. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua Triumph 675 Triple quando, per ragioni ancora da chiarire, ha tamponato un camion che lo precedeva. L’impatto ha causato lo spostamento della moto nella corsia opposta, dove sopraggiungeva una Mercedes Gla.

Il conducente dell’auto non ha avuto il tempo di evitare la collisione, che è stata inevitabile. Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Pizzighettone e Crema, che hanno chiuso temporaneamente la strada per permettere i rilievi del caso. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto.