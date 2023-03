Incidente stradale, è strage

Sei persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, in direzione di Custonaci, nel Trapanese.



Lo scontro frontale violentissimo è avvenuto tra una Doblò e una Alfa 156, coinvolgendo sette persone. Tra le vittime ci sono due donne e quattro uomini, tra cui una donna di 34 anni e un uomo di 45 anni, entrambi di Custonaci. Inoltre, due settantenni di Palermo, una 67enne di Carini e un 74enne di Bollate (Milano) hanno perso la vita nell’incidente.



Le operazioni di soccorso sono state complicate a causa della gravità dell’incidente, con alcune vittime rimaste intrappolate nei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo, e gli operatori sanitari del 118.



Al momento, uno dei feriti è in prognosi riservata all’ospedale di Trapani. I carabinieri del comando provinciale di Trapani stanno ricostruendo l’accaduto, anche attraverso il racconto di alcuni testimoni. Tuttavia, è già emerso che si è trattato di uno scontro frontale violentissimo.



La notizia rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che piange la perdita delle sei vittime dell’incidente stradale. È un triste ricordo di come gli incidenti stradali possano avere conseguenze drammatiche per le persone coinvolte e per le loro famiglie. È importante ricordare l’importanza della sicurezza stradale e di essere sempre vigili e attenti quando si guida.