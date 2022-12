Incidente stradale, Federico muore sul colpo: la dinamica è da brividi

Nuova tragedia della strada e un’altra giovane vittima che si aggiunge al conto già lunghissimo dei ragazzi che perdono la vita in un incidente stradale. Stavolta è toccato a Federico Rabito, un 27enne di Castiglione torinese, deceduto mercoledì pomeriggio dopo uno scontro frontale con un altro mezzo. Sono state le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica del terribile incidente.

Incidente stradale

Secondo quanto si apprende, nel tardo pomeriggio del 21 dicembre Federico stava percorrendo la strada della Rezza a Chieri, quando la sua automobile, una Ford Fiesta, avrebbe cominciato a slittare per colpa del ghiaccio che si trovava sulla carreggiata. A quel punto la macchina del giovane ha invaso l’altra corsia proprio nel momento in cui sopraggiungeva un carro attrezzi. L’impatto con l’automezzo è stato fortissimo quanto inevitabile. Gli operatori del 118 giunti immediatamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo.

È il sito Torino Today ad aggiungere il particolare che il tremendo sinistro si è verificato nei pressi della birreria La nave dei folli. Sul luogo sono accorsi anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, sia per consentire il recupero del corpo di Federico che per mettere in sicurezza la strada che infatti è stata chiusa temporaneamente alla viabilità.

Intanto si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia di Federico Rabito. Sono centinaia i messaggi pubblicati sui social network. Quella del 27enne è soltanto l’ultima in ordine di tempo di una lista infinita di giovani vite spezzate per colpa di un incidente stradale. Al momento non si conoscono le sue condizioni fisiche al momento dell’impatto. Ma in questo caso è molto probabile che sia stata una fatalità a condurlo verso il suo triste destino, e non certo colpa di alcol o droghe, come invece succede ormai troppo spesso.

