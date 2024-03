Il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 7 Appia alle porte di Massafra, in provincia di Taranto, è di un morto e un ferito grave. Per cause in corso di accertamento, una Dacia Duster si è scontrata con un camioncino di una ditta di servizi ecologici. La vittima è un 52enne di Turi (Bari). Il ferito, originario di Palagiano (Taranto), è stato trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Leggi anche: Gravissimo incidente, morti Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia: lasciano dei figli piccoli