Incidente stradale, muore a solo 24 anni

Non c’è stato nulla da fare per il giovane di 24 anni che ha perso la vita stanotte in un incidente stradale a bordo della sua Fiat Punto nera. Matteo Boccardo era sulla sua auto nei pressi di Schio, in provincia di Venezia, quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero.

Matteo Boccardo, morto a 24 anni

Muore a 24 anni per incidente stradale, la dinamica

Il ventiquattrenne Matteo Boccardo, originario di Santorso, nel Vicentino, è morto sul colpo. L’auto ha sbandato sulla strada provinciale 122 tra Schio e Vicenza, sulla via Maranese. La dinamica dell’incidente e le condizioni della vittima sono in fase di accertamento. La Fiat Punto nera della vittima si è schiantata ad alta velocità contro un platano ai bordi della strada, provocando anche il volo di due ruote sul ciglio della strada. Il ragazzo è morto sul colpo. L’auto avrebbe tagliato la carreggiata in diagonale, finendo poi contro un platano, situato sulla sinistra della strada. Gli operatori del 118, intervenuti dopo pochi minuti, hanno potuto soltanto constatare la morte della vittima. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per provare a ricostruire le dinamiche che hanno portato allo schianto. La strada provinciale è rimasta chiusa per circa due ore e mezzo, prima della riapertura alla viabilità regolare.

