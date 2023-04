Incidente stradale per Ciro Immobile a Roma: il tram impatta contro il Suv. C’erano la figlie

Roma è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto Ciro Immobile, attaccante della Lazio, questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il tram numero 19 stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio a quello di Prati, nelle vicinanze dello stadio Olimpico, quando ha impattato contro il Suv dell’attaccante. L’incidente ha causato gravi danni alla parte anteriore del veicolo di Immobile, che si trovava a bordo insieme alle sue due figlie Michela e Giorgia.



Nell’incidente sono state coinvolte anche altre vetture e sette persone sono state trasportate all’ospedale con l’ambulanza. Si è appreso che l’impatto è avvenuto a una velocità sostenuta, tanto che il tram è deragliato dai binari a causa della forza dell’urto.



Immobile ha dichiarato: “Il tram è passato col rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio”. L’attaccante è stato trasportato al Policlinico Gemelli per accertamenti di routine insieme alle sue due figlie, al fine di verificare eventuali lesioni o traumi causati dall’incidente.



Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. Nel frattempo, l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi della Lazio e gli appassionati di calcio in generale, che si sono mostrati sollevati per il fatto che Immobile e le sue figlie non abbiano riportato ferite gravi.