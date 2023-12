Un terribile incidente stradale ha scosso la cittadina di San Giuliano Terme, causando una tragedia e ferendo diverse persone. La collisione frontale è avvenuta tra due veicoli, una Nissan Qashqai e una Ford Fiesta, lungo via delle Sorgenti, all’altezza del distributore di benzina.

Il conducente della Ford Fiesta, identificato come Renzo Sandroni, un residente di San Giuliano Terme prossimo a compiere 52 anni il 30 dicembre, ha perso la vita nell’impatto. La notizia della sua morte ha gettato una triste ombra sulla comunità locale: sotto shock la compagna dell’uomo, Monia, giunta sul posto. I due avevano una figlia di 9 anni.

La madre gravissima, in codice rosso a Cisanello

Inoltre, una donna di 78 anni, a quanto pare la madre di Renzo Sandroni e residente a Cascina, è rimasta gravemente ferita nell’incidente. È stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie.

Nell’altro veicolo coinvolto erano presenti altre due persone, entrambe residenti a San Giuliano Terme. Fortunatamente, le loro ferite sono state giudicate di minore gravità, e sono state trasportate in ospedale in codice giallo per ulteriori valutazioni mediche. La dinamica esatta dell’incidente e le circostanze che lo hanno causato sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La comunità locale è rimasta scossa da questa tragica perdita e attende con ansia ulteriori dettagli sull’incidente e sulle condizioni della donna ferita.