Incidente Stradale, scontro frontale per il famoso gruppo di musicisti

Settimo San Pietro (CA) – Un serio incidente stradale ha coinvolto il celebre gruppo musicale Tazenda, noto per aver partecipato al Festival di Sanremo nel 1991 insieme a Pierangelo Bertoli. Il furgone sul quale viaggiavano i membri della band, diretto a Settimo San Pietro per un concerto programmato per questa sera alle 21.30, ha avuto una collisione frontale con un’automobile lungo la strada provinciale 12.

A seguito del violento scontro, due dei cinque membri della band presenti nel furgone e la donna alla guida dell’automobile hanno riportato ferite. Quest’ultima è in condizioni più critiche ed è stata trasferita con un codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. I musicisti, seppure con ferite meno gravi, si sono recati autonomamente al pronto soccorso dello stesso ospedale per ulteriori controlli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monserrato, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena. Il comandante della compagnia ha informato tempestivamente il sindaco di Settimo San Pietro dell’accaduto, per gestire il flusso degli spettatori già presenti in attesa del concerto, annunciando l’annullamento dell’evento gratuito.

Le autorità assicurano che non ci sono problemi di ordine pubblico e che la situazione è sotto controllo. Restano da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente e le condizioni dei feriti.