Un tragico incidente ha scosso la comunità calabrese nel pomeriggio di oggi, lì dove due auto si sono scontrate frontalmente provocando la morte di tre persone, tra cui una bambina di soli 4 anni.



L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Melicucco sulla strada statale. Il bilancio è drammatico: oltre alle tre vittime, si contano altri tre feriti. Una seconda bambina, in condizioni particolarmente gravi, è stata trasportata con un elisoccorso in una struttura ospedaliera a Messina, dove i medici hanno riservato la prognosi.



Secondo le prime informazioni, le due vetture coinvolte, una Bmw serie 1 ed un’Alfa Romeo Giulietta, viaggiavano in direzioni opposte su un tratto rettilineo. L’urto è avvenuto a velocità sostenuta, causando la morte immediata dei conducenti di entrambe le vetture e della piccola di 4 anni, che purtroppo è deceduta poco dopo essere arrivata all’ospedale di Polistena con un’ambulanza del 118.



Il tragico evento ha causato notevoli disagi al traffico, rimasto fermo per ore su entrambi i sensi di marcia, con lunghe code.



Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, tra cui la polizia stradale e i carabinieri, per ricostruire con precisione le cause dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La comunità è sotto shock e attende con ansia ulteriori dettagli sull’episodio.