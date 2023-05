Incidenti stradali, strage di giovani. Addio al campione Cronaca, Web

La provincia di Perugia è stata colpita da una serie di incidenti stradali che hanno causato la morte di quattro giovani nelle ultime ore. Uno degli incidenti più gravi si è verificato nelle prime ore del mattino lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, precisamente a Torricella di Magione, dove tre dei quattro giovani a bordo di un’auto hanno perso la vita. Le vittime sono due ragazze e un ragazzo, e al momento è stato possibile identificare solo il conducente, un giovane ecuadoriano di 28 anni residente a Perugia. Il passeggero unico sopravvissuto si trovava accanto al guidatore ed è attualmente ricoverato a Perugia con prognosi riservata. I quattro giovani viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta quando l’incidente si è verificato: l’auto ha proseguito dritta, compiendo un volo di diversi metri e atterrando rovesciata in un campo limitrofo.

Oltre a questo tragico evento, un altro incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte a Gubbio, lungo la statale 219, dove è morto il conducente dell’unica auto coinvolta. Si trattava di Alessio Gigli, un ragazzo di 25 anni. Il giovane è uscito di strada precipitando da un cavalcavia. Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente non avesse allacciato la cintura di sicurezza. È importante sottolineare che Alessio Gigli era un campione di pet bike da 12 pollici, un talentuoso atleta che aveva raggiunto importanti risultati nel suo campo.

Questi tragici incidenti stradali hanno sconvolto la comunità locale, lasciando famiglie e amici in lutto per la perdita improvvisa di questi giovani. Si tratta di episodi che ci ricordano l’importanza di guidare in modo responsabile e attenersi sempre alle norme di sicurezza stradale, come l’uso delle cinture di sicurezza.

Le autorità locali stanno attualmente indagando sugli incidenti per determinare le cause esatte e prendere eventuali provvedimenti necessari. La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità costante per tutti noi, al fine di prevenire simili tragedie e preservare la vita di coloro che condividono le strade con noi.