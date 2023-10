Incinta al nono mese, ha un incidente con il compagno: lei partorisce, lui muore

Una tragedia ha colpito la strada provinciale Lecce – Maglie questa mattina, quando un grave incidente ha portato alla perdita di un giovane barista di 22 anni, Stefano Maggio, originario di Cutrofiano. L’incidente è avvenuto nel tratto che va da San Donato di Lecce a Cavallino, quando l’auto su cui viaggiava Stefano, una Fiat Punto, si è schiantata contro il guardrail, ribaltandosi lungo il margine della carreggiata. Secondo quanto riportato da Lecce Today, Stefano era accompagnato dalla sua compagna, incinta al nono mese, che è stata portata d’urgenza all’ospedale, dove ha partorito poco dopo l’incidente. Il bambino, un maschietto di 3,200 kg, è in buone condizioni.

Stavano andando a fare dei controlli prima del parto

Le prime ricostruzioni dell’incidente indicano che l’auto avrebbe improvvisamente sbandato, ribaltandosi a ridosso del guardrail. Il tragico evento ha scosso la comunità locale, lasciando dietro di sé il dolore e la tristezza per la perdita di un giovane così promettente.

Stefano e la sua compagna stavano recandosi in ospedale per alcuni controlli di routine in previsione della nascita imminente del loro bambino. La coppia, che conviveva già da un po’, progettava una vita insieme, e la notizia della gravidanza aveva probabilmente riempito la loro attesa di gioia e speranza.

Incidente, dolore per la comunità di Cutrofiano: il cordoglio per Stefano Maggio

Il dramma ha colpito duramente la comunità di Cutrofiano e dintorni, portando un brusco lutto in una situazione che dovrebbe essere stata di gioia per la nascita del bambino. I mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale e del 118 sono intervenuti prontamente, ma purtroppo, non è stato possibile salvare la vita di Stefano. La comunità locale è ora unita nel cordoglio per la perdita di Stefano Maggio, un giovane che aveva la vita davanti a sé e che, in un tragico istante, è stato strappato via da coloro che lo amavano. La gioia della nascita del bambino sarà ora segnata da un dolore indelebile, ma la solidarietà della comunità potrebbe aiutare a sostenere la giovane madre in questo momento di grande difficoltà.