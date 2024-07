Incredibile errore dei medici durante l’operazione. 72enne li denuncia per lesioni colpose

Una vicenda che ha dell’incredibile ha scosso la comunità locale: una donna di 72 anni ha denunciato per lesioni colpose un’equipe di medici dopo un errore clamoroso avvenuto durante un intervento chirurgico. I fatti risalgono al 2023, quando i sanitari dell’ospedale Perrino di Brindisi hanno asportato alla paziente il rene sinistro perfettamente sano, invece di rimuovere il destro che era risultato malato.

Tutto ha avuto inizio quando alla sfortunata signora è stato diagnosticato un nodulo situato nel surrene destro. Dopo un esame urgente, i medici le hanno consigliato di sottoporsi a una surrenectomia, temendo la presenza di un tumore. Tuttavia, quella che doveva essere un’operazione di routine si è trasformata in un incubo. Durante l’intervento, l’equipe medica ha incredibilmente asportato il rene sano, senza eseguire qualsiasi verifica in ordine alla corrispondenza del referto.

Asportato il rene sano

L’errore, come si legge nella denuncia presentata dalla donna, non è stato notato nemmeno durante l’intervento. Solo successivamente, con gli esami istologici, è emersa la verità: l’operazione era stata compiuta sul rene sano. Una svista inaccettabile che ha costretto la 72enne a sottoporsi a una seconda operazione, questa volta sul rene giusto.

I medici, preso coscienza dell’accaduto, hanno contattato la paziente, assicurandole che avrebbe avuto la priorità nella cura e nel controllo del rene malato. Tuttavia, le responsabilità di questo gravissimo errore sono ancora da stabilire in via definitiva. La Procura di Brindisi ha aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda, mentre la donna ha annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale processo contro i medici.