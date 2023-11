Nonostante la battaglia disperata che stanno portando avanti i genitori di Indi Gregory, la bambina di 8 mesi afflitta da una malattia giudicata incurabile dai medici del Queen’s Medical Centre e dai giudici britannici, dovrà dire addio ai supporti vitali che la mantengono in vita.

16:10 Papa Francesco: “Il mio pensiero ai bambini che soffrono”

È cominciato il percorso di sospensione dei sostegni vitali a Indi Gregory. Papa Francesco ha rivolto le sue preghiere alla famiglia :”Rivolgo il mio pensiero alla piccola Indi e alla sua famiglia, e a tutti i bambini che in questo momento nel mondo stanno soffrendo per la malattia o la guerra”.

15:00 – Beppino Englaro: “Ennesima tragedia”

Beppino Englaro, che per 17 anni condusse una battaglia legale per la sospensione della cure alla figlia Eluana, vittima di un incidente stradale nel 1992 ha dichiarato: “Il caso di Indi Gregory è un’altra tragedia della responsabilità che va chiarita a livello universale. Bisogna stabilire a chi spetta l’ultima parola”. Ha continuato dicendo: “Sia chiaro non voglio essere savio e insegnare niente a nessuno ma il mondo intero dovrebbe chiarire queste cose una volte per tutte e per tutti, e casi come questo non dovrebbero esistere. Ma so che è utopia pura”.

13:40 – Trasferita in un hospice: in corso le procedure per la sospensione

Nel frattempo, la piccola Indi Gregory è stata trasferita nell’hospice individuato per la sospensione dei supporti vitali e le procedure sono in corso. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Simone Pillon, legale che ha seguito la battaglia legale della famiglia. Battaglia condotta nell’estremo tentativo di salvare la figlia di 8 mesi affetta da una grave e rara malattia mitocondriale.

13:17 – Papa Francesco prega per la famiglia di Indi

Nel frattempo il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha fatto sapere che Papa Francesco: “si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra”.

11:00 – Oggi verranno staccate le macchine

Con una comunicazione ufficiale Simone Pillon fa sapere che nella giornata di oggi, verranno staccate le macchine che tengono in vita Indi.

“Oggi verso le 11 (12 italiane) il sistema inglese staccherà i supporti vitali a Indy Gregory“, ha dichiarato l’avvocato Simone Pillon, che sta affiancando la famiglia in questi giorni difficili. Un epilogo che si prospettava già da ieri, ma che adesso assume i contorni della crudele realtà.

I genitori della piccola si sono opposti con forza alla decisione e sperando in n un trasferimento al Bambino Gesù di Roma, ospedale pronto ad accogliere la piccola. Anche il mondo della politica si è mosso, con la premier Giorgia Meloni che ha personalmente lanciato un appello al ministro della Giustizia e Lord Cancelliere britannico, chiedendo un intervento di moral suasion in nome della Convenzione dell’Aia del 1996.

Purtroppo, i giudici britannici hanno scelto di procedere secondo la loro direzione, lasciando le speranze dei genitori e di chi li ha supportati, appese a un filo ormai pericolosamente sottile.

Si chiude oggi la vicenda straziante della piccola Indi. E si chiude amaramente.