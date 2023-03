Indovinello dell’ascensore

Eccoci tornati con un nuovo indovinello che ha fatto la storia degli anni 80/90. La maggior parte di noi ricorderà la risposta ma per tutti gli altri? Ci siamo noi. L’indovinello al completo recita questo: “Un uomo abita al ventesimo piano di un grattacielo. Al mattino esce di casa, chiama l’ascensore al suo piano, scende al piano terra e va a lavorare. Al ritorno a casa, chiama l’ascensore dal piano terra ma scende sempre al quinto piano, continuando fino al ventesimo a piedi, ogni giorno.” Per quale motivo lo fa?

Per evitare fraintendimenti o soluzioni alternative, vi specifico fin da subito che l’ascensore non è guasto, anzi funziona perfettamente. La “scelta” di scendere al quinto piano dipende solo ed esclusivamente dall’uomo. Tuttavia ti dico fin da subito che, da come appare la sua espressione, non ne è per nulla contento.