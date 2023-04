Indovinello stradale. Chi passa prima? La metà degli utenti sbaglia la risposta

Bentornati sulla nostra pagina, dove ogni giorno pubblichiamo quiz di qualsiasi tipo, genere e gusto! Oggi vi presentiamo uno dei quiz che ha fatto scervellare chiunque di voi abbia già preso almeno una patente! Un quiz stradale, o meglio, un incrocio. Sapete risolverlo? Chi passa prima?

Procediamo con calma, questo tipo di test necessita capacità di ragionamento logico. La regola generale che vige per tutti gli incroci stradali in generale è: hanno precedenza coloro che provengono da destra. Quindi occorre ragionare, chi ha la destra libera? La macchina blu sicuramente no, poiché nel suo girare a sinistra si troverebbe a destra la macchina gialla.

La macchina gialla a sua volta procedendo dritta si troverebbe ad un certo punto a dover fare i conti con la macchina rossa che viene dalla sua destra. Non ci resta che considerare la macchina rossa, ha qualcuno alla sua destra? Roteiamo l’immagine in modo da capire meglio la situazione.