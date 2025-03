Infarto a 46 anni, ma non aveva riconosciuto i sintomi apparsi una settimana prima: «Pensavo di aver dormito male»

Nikki, una donna di 46 anni, ha recentemente vissuto un’esperienza che le ha cambiato la vita: un infarto inaspettato. Come molte persone, non ha subito riconosciuto i segnali che il suo corpo le stava mandando, confondendoli con disturbi di minore entità. Tutto è iniziato circa una settimana prima dell’evento, quando ha avvertito un fastidioso dolore alla spalla. Inizialmente, ha pensato che fosse solo una conseguenza di una cattiva postura durante la notte. «Pensavo di aver dormito male», ha raccontato, senza immaginare che quel dolore fosse un campanello d’allarme per qualcosa di molto più serio.

Nei giorni successivi, però, i sintomi sono peggiorati. Oltre al dolore alla spalla, Nikki ha iniziato a provare una sensazione di malessere generale, accompagnata da nausea e un senso di oppressione al petto. Il dolore, che inizialmente sembrava localizzato, ha iniziato a irradiarsi verso il braccio sinistro, rendendo la situazione sempre più preoccupante. Nonostante tutto, come capita a molte persone, ha esitato prima di chiedere aiuto, minimizzando i sintomi. Tuttavia, quando la situazione è diventata insostenibile, ha deciso di recarsi al pronto soccorso, dove i medici le hanno diagnosticato un infarto.

La storia di Nikki mette in evidenza quanto sia fondamentale riconoscere i segnali che il corpo ci invia e non sottovalutare sintomi che possono sembrare banali. L’infarto non si manifesta sempre con un dolore improvviso e violento al petto, come si vede nei film. In molti casi, i sintomi possono essere più sfumati e facilmente confusi con altri disturbi. Secondo gli esperti, il dolore tipico dell’infarto si manifesta dietro lo sterno e può estendersi verso la spalla, il braccio sinistro, il collo o persino la mandibola. Ma non è l’unico segnale: sintomi come difficoltà respiratorie, nausea, sudorazione fredda e una sensazione di stanchezza improvvisa possono anch’essi indicare un problema cardiaco in corso.

Ignorare questi sintomi o attribuirli a cause meno gravi può essere pericoloso. Un intervento tempestivo è cruciale per ridurre il rischio di danni al cuore e migliorare la possibilità di una ripresa completa. Se si avvertono sintomi sospetti, è sempre meglio consultare un medico o recarsi immediatamente al pronto soccorso. La prontezza nell’agire può fare la differenza tra la vita e la morte. La vicenda di Nikki è un importante promemoria: ascoltare il proprio corpo e non sottovalutare segnali di allarme può salvare la vita.