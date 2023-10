Vladimir Putin

Le agenzie internazionali rilanciano con cautela la notizia di un arresto cardiaco per il presidente russo, Vladimir Putin. La fonte originale è un canale telegram russo, Svr, che spesso ha dato notizie ufficiose sulla salute del presidente. Il primo network a riprendere la notizia è stato il tabloid britannico Daily Express.

Le fonti russe hanno diffuso notizie sull’infarto per Putin. A occuparsene per primo in Europa il tabloid inglese, Daily Express. Ma si sono attivate diverse agenzie internazionali, tra le quali l’AdnKronos italiana. Che conferma che anche l’unità di crisi ucraina, a Kiev, si è fermata per verificare le informazioni.

Il telegram di Svr riporta alcuni dettagli, che, ripetiamo, sono da confermare. Gli agenti della sicurezza del presidente sarebbero accorsi ieri notte nella sua camera da letto, attirati dal rumore di piatti rovesciati a terra: la cena che gli era stata servita in camera.

Sono subito accorsi i rianimatori, che hanno poi trasportato il presidente in terapia intensiva, locali già predisposti nella residenza di Putin. Svr conclude riportando di riunioni urgenti per stabilire un percorso di successione del potere in caso di decesso.