Inferno di fuoco sull’autostrada, chiuso un tratto importantissimo: incendio in un deposito. È allarme

Un’improvvisa e densa nube di fumo ha oscurato il cielo, trasformando l’aria in un elemento irrespirabile e compromettendo la visibilità nell’area interessata. L’origine del disastro è un incendio scoppiato in un deposito, disseminato di materiali vari, situato in prossimità dell’autostrada A4. Il fenomeno ha rapidamente alterato il paesaggio, richiedendo un intervento immediato e coordinato delle autorità.

Chiusura del Tratto Autostradale

A causa del fumo denso generato dall’incendio, è stata disposta la chiusura del tratto dell’autostrada A4 tra Grisignano e Padova Ovest. Il rischio di ulteriori complicazioni ha spinto le autorità a intraprendere misure precauzionali, mentre decine di chiamate di emergenza hanno intasato le linee. Il pericolo chimico rappresentato dai materiali coinvolti ha complicato ulteriormente la situazione. Le squadre dei Vigili del fuoco provenienti da diverse località, tra cui Padova, Abano Terme, Treviso, Venezia e Rovigo, si sono precipitate sul posto. L’utilizzo di autobotti e mezzi specializzati, come l’unità Nbcr, è stato essenziale per affrontare il complesso scenario che presenta rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici.

Coordinamento e Sicurezza Pubblica

Il funzionario di guardia, giunto sul luogo insieme alle squadre operative, ha assunto la direzione delle operazioni. La priorità è stata data non solo al contenimento delle fiamme ma anche alla gestione del rischio ambientale. La presenza di materiali ancora non identificati ha portato all’attivazione di avanzati protocolli di sicurezza. Le autorità hanno emesso un avviso alla popolazione, raccomandando di restare all’interno delle abitazioni, tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti. La colonna di fumo, visibile da diversi chilometri, ha sollevato preoccupazione tra i residenti. Al momento, non si registrano feriti, ma l’area rimarrà sotto sorveglianza fino alla completa messa in sicurezza.