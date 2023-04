Inferno sulla strada, terribile incidente al distributore

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di giovedì sulla strada statale del Brennero, precisamente a Colma, nel territorio comunale di Barbiano in Alto Adige. Un’auto condotta da un uomo cinquantenne si è schiantata contro una pompa di benzina.



In pochi istanti, il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme che hanno successivamente interessato anche il distributore di carburante causando gravi danni alla struttura. Quando le prime forze d’intervento sono giunte sul posto, l’uomo era già stato avvolto dalle fiamme e il rogo si era diffuso al distributore.



Fortunatamente, alcuni passanti sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, che è stato immediatamente trasportato in ospedale a Bolzano dove è ricoverato in gravi condizioni.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. L’incidente ha causato un forte impatto sulla viabilità della zona, ma le forze dell’ordine hanno rapidamente provveduto a ripristinare la normale circolazione.



In questi casi è importante fare appello alla prudenza e alla responsabilità di tutti gli automobilisti, rispettando sempre le regole della strada e mantenendo un comportamento adeguato alla guida. Solo così si può evitare che episodi del genere accadano e che si ponga in pericolo la propria vita e quella degli altri.