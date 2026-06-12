Infinita tragedia! Hanno trovato i due corpi: sconvolgente

Si è conclusa con il ritrovamento dei corpi dei due giovani dispersi la drammatica vicenda avvenuta a Ventimiglia dal 10 giugno. Il recupero è avvenuto questa mattina nelle acque del porto turistico Marina di Cala del Forte, suscitando profondo cordoglio nelle comunità locali.

Le vittime e la dinamica dell’incidente

I due amici, Whalid Sobi, 19 anni, di origini marocchine, ed Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni, brasiliano, entrambi residenti a Sanremo, risultavano dispersi dopo essersi tuffati nelle acque della zona delle Calandre, lungo il litorale di Ventimiglia.

Secondo le ricostruzioni effettuate, i giovani sarebbero stati travolti dalla forza del mare: alcuni testimoni hanno riferito di averli visti spinti da un’onda contro la falesia, seguiti da una seconda ondata che li ha trascinati al largo, facendoli scomparire alla vista.

Le operazioni di soccorso

Le ricerche sono proseguite incessantemente per giorni, con l’impegno della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e di squadre specializzate nel soccorso marittimo. Dopo il ritrovamento del corpo nel porto di Cala del Forte, le autorità hanno concentrato gli sforzi per individuare il secondo disperso che è stato trovato a poca distanza.

Reazioni e prossimi sviluppi

La notizia ha profondamente colpito le comunità di Ventimiglia e Sanremo, dove entrambi i giovani erano conosciuti e vivevano da tempo. Le autorità competenti continuano le indagini e le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.