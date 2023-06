Instagram, Whatsapp e Facebook sono in down, problemi di accesso alle app Meta

Gli utenti di Whatsapp, Instagram e Facebook stanno lamentando problemi di accesso ai propri social. Il sito Downdetector registra un picco di segnalazioni nell’ultima ora in Italia, mentre su Twitter cominciano a circolare molti messaggi con l’hashtag #Instagramdown e #Whatsappdown.



Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali di Meta, la hoding che possiede i tre social, ma il problema al momento sembra riguardare soprattutto utenti europei. La versione francese, spagnola e tedesca di Downdetector ha registrato segnalazioni in quei Paesi.