“Insultata e offesa”, lo sfogo e le lacrime di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, meglio conosciuta come Fatto in casa da Benedetta, ha condiviso un video su Instagram in cui ha espresso la sua frustrazione per gli insulti ricevuti sui social media. Benedetta è una food blogger molto seguita, con sette libri, una trasmissione televisiva, un blog e un canale social con oltre 4,5 milioni di follower, nota per le sue ricette culinarie semplici e facilmente replicabili. Tuttavia, negli ultimi tempi, Benedetta è stata bersaglio di critiche e polemiche da parte di alcune persone che l’hanno attaccata sulla sua cucina e sulla qualità dei suoi prodotti.



Benedetta ha parlato degli ultimi attacchi ricevuti sui social media, che le hanno causato un grande dispiacere. Ha menzionato alcuni articoli e video pubblicati di recente in cui era stata criticata in modo duro e offensivo. Ha sottolineato la tendenza attuale alla “critica culinaria snob con offese incluse”, e ha accusato gli autori di tali contenuti di cercare solo click facili e di essere alla ricerca di popolarità e visualizzazioni.



Benedetta ha rivelato di non essersi mai lamentata in dodici anni di attività, ma questa volta gli insulti e le critiche l’hanno davvero colpita. Ha espresso la sua frustrazione per essere stata presa come pretesto per offendere la sua community e intere categorie di persone. Benedetta ha spiegato che non è una chef, ma solo una persona che condivide le proprie ricette sperando che possano essere utili a qualcuno. Ha criticato coloro che invece di esprimere le loro idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo lei, sono al limite della discriminazione.



In conclusione, Benedetta ha espresso la sua tristezza e il suo disappunto per gli insulti ricevuti sui social media, chiedendo rispetto per il lavoro che svolge e per coloro che cercano di seguire le sue ricette.