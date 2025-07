“Intere famiglie coinvolte”. Scoperta shock in Italia: mutazione genetica causa morte improvvisa

Una scoperta scientifica di rilievo potrebbe segnare un punto di svolta per la salute delle generazioni future. Un programma di screening genetico avviato in un piccolo comune ha portato alla luce una mutazione genetica inedita, potenzialmente responsabile di morte improvvisa. Questa importante rivelazione riguarda una variazione nel gene Lmna, nota per le sue connessioni con gravi patologie cardiache e neuromuscolari.

L’intero studio, condotto in un comune di poco più di 3.200 abitanti, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra medici e comunità locale, portando a importanti progressi nella prevenzione e nel trattamento. L’individuazione della mutazione c.208del ha permesso interventi tempestivi che hanno migliorato le prospettive di vita di alcuni individui a rischio. I risultati sono stati pubblicati nel Journal of the American College of Cardiology Advances (JACC): Heart Failure.

La scoperta della mutazione genetica

La scoperta risale al 2021, quando una giovane donna si è rivolta all’ospedale San Raffaele di Milano per problemi di aritmia. Le indagini hanno rivelato una lunga storia familiare di morti improvvise. Il dottor Simone Sala, intuita una possibile causa genetica, ha avviato ulteriori ricerche che hanno portato alla scoperta della mutazione c.208del.

Un progetto di screening genetico è stato quindi lanciato, coinvolgendo 234 abitanti di Caposele, tutti legati da un albero genealogico comune. È stato un passo fondamentale per identificare i portatori della mutazione e prevenire eventi fatali.

La campagna di screening e i suoi benefici

La partecipazione attiva della comunità è stata cruciale. Grazie alla collaborazione tra i residenti e i medici, è stato possibile monitorare la salute di molti individui. Stefano Previtali e Chiara Di Resta hanno guidato il progetto, utilizzando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per analizzare i dati biometrici e prevedere il rischio di malattia con grande precisione.

Gli esiti dello screening sono stati significativi, con diagnosi precoci che hanno permesso interventi salvavita come l’impianto di defibrillatori. La giovane paziente iniziale è stata salvata da un arresto cardiaco grazie a un intervento tempestivo.

La mutazione c.208del e i suoi effetti

La mutazione c.208del colpisce il gene Lmna, essenziale per la stabilità cellulare. La proteina risultante è difettosa, causando cardiomiopatia dilatativa e gravi aritmie. Inoltre, provoca manifestazioni neuromuscolari che peggiorano rapidamente, compromettendo la qualità della vita dei portatori.

Questa ricerca ha quindi un impatto significativo non solo nella prevenzione della morte improvvisa, ma anche nella gestione dei sintomi neuromuscolari.

Implicazioni per il futuro

La scoperta della mutazione a Caposele rappresenta un passo avanti nella ricerca genetica e nella medicina preventiva. L’integrazione tra intelligenza artificiale e approccio comunitario ha permesso uno screening genetico su larga scala, aprendo la strada a diagnosi precoci che potrebbero salvare molte vite. Questo progetto evidenzia l’importanza della collaborazione tra comunità locali e istituzioni sanitarie per future ricerche.