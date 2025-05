Internazionali Tennis, partita sospesa: malore in campo, si accascia a terra davanti agli occhi dei presenti

Tensione agli Internazionali di Roma dove una partita di tennis è stata interrotta improvvisamente a causa di un malore che ha colpito uno spettatore. L’avvenimento è accaduto durante il primo set, suscitando preoccupazione tra i presenti allo stadio.

La competizione è stata sospesa per circa venti minuti, mentre giocatori e pubblico erano tutti concentrati su una specifica area delle tribune. L’allarme è stato lanciato dai presenti e l’intervento del personale medico è stato rapido e tempestivo.

Il malore ha coinvolto uno spettatore posizionato nella parte bassa delle tribune durante l’incontro tra Dellien e De Minaur, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000. Il gioco è stato interrotto quando il punteggio era 4-3 a favore di De Minaur, il quale ha prontamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

I giocatori hanno deciso di fermare volontariamente il match, collaborando con il personale per assicurare un intervento medico efficiente. De Minaur ha chiesto se fossero necessarie acqua o asciugamani per aiutare lo spettatore, che è stato poi trasportato in barella.

Fortunatamente, l’emergenza si è risolta senza gravi conseguenze. Il giudice di sedia ha tranquillizzato il pubblico, spiegando che si trattava probabilmente di un calo di pressione o un colpo di calore, e che lo spettatore si stava già riprendendo. A quel punto, il match è ripreso tra gli applausi del pubblico.

Durante la giornata, il pubblico ha assistito anche al passaggio delle Frecce Tricolori, che ha offerto uno spettacolo visivo ma ha generato un forte rumore. Tra emozioni forti e suoni inaspettati, gli spettatori del Foro Italico hanno vissuto una giornata straordinaria.