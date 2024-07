Internet in vacanza, ecco cosa conviene usare. Dalla saponetta, all’hotspot, tutte le risposte per restare connessi (e risparmiare)

Con l’estate arriva il momento delle vacanze e, tra le mille cose da organizzare, c’è anche la necessità di rimanere connessi a internet. Che si tratti di lavoro, svago o semplicemente per mantenere i contatti, avere una connessione affidabile è diventato fondamentale. Ma come si può risparmiare? Qual è la soluzione migliore? Ecco tutte le risposte per navigare senza pensieri.

Internet mobile: la chiavetta

Una delle soluzioni più semplici è utilizzare una chiavetta internet con una SIM mobile. Matteo Marano di Altroconsumo spiega: “Basta una chiavetta dotata di SIM, che si appoggia a una rete mobile. È fondamentale verificare la copertura nella zona in cui ci si recherà”. Con questo sistema, si può collegare solo il dispositivo in questione. Diverse le tariffe disponibili:

Optima : 4,90€ al mese per 100 GB.

: 4,90€ al mese per 100 GB. Spusu e Very Mobile : 5,99€ al mese per 150 GB.

: 5,99€ al mese per 150 GB. Tim, Wind, Vodafone, Fastweb, Iliad: circa 10€ al mese per 150/200 GB.

È importante ricordarsi di bloccare il pagamento quando non si utilizza più il servizio, contattando il servizio clienti.

La saponetta internet

Una soluzione alternativa è la saponetta internet, o router Wi-Fi mobile. Con un costo variabile tra i 30 e i 100€, permette di usare le stesse SIM della chiavetta, anche temporanee o dati a tempo. Ecco alcune offerte consigliate da Altroconsumo:

Wind : 150 GB per 90 giorni a 30€ o 250 GB a 35€ per 90 giorni.

: 150 GB per 90 giorni a 30€ o 250 GB a 35€ per 90 giorni. Tim: Modem FWA ricaricabile a 99€ per internet illimitato per 90 giorni, con diverse opzioni di ricarica dopo i 90 giorni.

Tethering dal cellulare

Il tethering è un’altra opzione conveniente, permettendo di usare lo smartphone come hotspot per connettere altri dispositivi. In Italia, attualmente non ci sono costi aggiuntivi per il tethering. Tuttavia, è necessario avere un piano dati con abbastanza giga, altrimenti si rischia di incorrere in costi extra.

Connessione fissa per la seconda casa

Se si dispone di una seconda casa al mare o in montagna, la connessione fissa può essere una buona scelta. Alcuni operatori offrono sconti per la seconda casa. Ad esempio, Vodafone propone una connessione internet per la seconda casa a 21,90€ al mese. Anche Eolo offre una soluzione interessante con la sua tariffa “Eolo Quando Vuoi Max”. Questa prevede l’installazione di un’antenna satellitare per 99€, più il costo del modem, garantendo una velocità minima di download di 300 Mb/s e navigazione illimitata. Il costo delle ricariche è di 5,00€ per i primi due giorni, 1,50€/giorno dal 3° al 60° e 1,00€/giorno dal 61° al 90°.