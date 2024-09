Internet, l’operatore più veloce in Italia zona per zona. Ecco quali sono secondo Agcom

L’Agcom, ovvero l’Autorità Garante delle Comunicazioni, ha diffuso un report comparativo sui principali operatori di internet mobile nelle diverse zone del paese. Questi dati permettono di individuare quale sia l’operatore più efficiente nella propria area di residenza. Non esiste un unico operatore che primeggia ovunque, poiché le prestazioni variano significativamente in base alla località.

Secondo l’analisi dell’Agcom, i valori medi delle velocità di connessione variano per ogni zona, e i test certificati mostrano risultati su scala nazionale. A livello generale, la velocità media in download per le misurazioni statiche è di circa 339 Mbps, mentre quella in upload si attesta sui 59 Mbps. Per quanto riguarda le misurazioni dinamiche, ovvero quelle effettuate durante gli spostamenti, la velocità media di download si aggira intorno ai 227 Mbps e quella di upload intorno ai 45 Mbps.

Prima di analizzare i dati specifici per ogni area geografica, ci sono alcune considerazioni importanti. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la prima è che per chi possiede un dispositivo e una tariffa 5G, le differenze tra i principali operatori risultano minime. In questi casi, la scelta della tariffa diventa cruciale. Inoltre, per chi ha particolari necessità in termini di velocità o non è soddisfatto del proprio operatore, la consultazione della mappa di Agcom può essere molto utile per trovare l’operatore che offre la miglior copertura nella propria zona.

È interessante notare che altre analisi, come quelle di Altroconsumo e Ookla, forniscono una media nazionale delle prestazioni degli operatori, mentre Agcom offre dati specifici per singola area geografica. Nel 2023, Ookla ha indicato Fastweb (che utilizza la rete WindTre) come l’operatore mobile con le migliori prestazioni, seguito da WindTre, Vodafone, Iliad e Tim. Invece, Altroconsumo ha premiato Vodafone come miglior operatore per il 2023, con Tim e Fastweb subito dietro, seguiti da Iliad e WindTre.

Vediamo ora alcuni dati tratti dalla mappa interattiva di Agcom. A Roma, nella zona di Stazione Termini, Tim è risultato l’operatore più veloce. A Milano, in zona Duomo, Vodafone si è distinta per prestazioni superiori. Al centro di Napoli, Tim ha leggermente superato Vodafone, mentre a Firenze, in zona centro, i due operatori viaggiano alla pari. Infine, a Torino, Cagliari e Palermo, Tim ha vinto a Torino, mentre WindTre ha primeggiato sia a Cagliari che a Palermo.