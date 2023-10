Caso Apostolico: cosa rischia il carabiniere che ha girato il video

Il caso Apostolico continua ad infiammare il dibattito politico. Nei giorni scorsi il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato sui social un video risalente al 2018, in cui si vede la giudice Iolanda Apostolico mentre partecipa con fervore ad una manifestazione a Catania in cui gli agenti delle forze dell’ordine presenti vengono insultati pesantemente. La Apostolico è nota a destra come la “giudice scarcera migranti”. In attesa che la magistratura si pronunci sul caso, a rischiare di finire nei guai adesso è però il carabiniere che ha ammesso di aver girato quel video.

Iolanda Apostolico: cosa rischia il carabiniere che ha girato il video

Dunque, il carabiniere che ha ammesso davanti ai suoi superiori di aver girato il video in cui viene ripresa la giudice Iolanda Apostolico, rischia l’iscrizione nel registro degli indagati e anche un’azione disciplinare. Il militare ha raccontato di aver postato quelle immagini in una chat di amici. Ma sostiene di non avere idea di come quel video possa poi essere finito nelle mani di Salvini. Ma la procura di Catania ha comunque deciso di aprire un fascicolo a modello 45, contenente cioè atti non costituenti notizia di reato.

Intanto anche l’onorevole della Lega Anastasio Carrà, ex carabiniere proprio a Catania, ha negato con decisione di aver avuto alcun ruolo nella diffusione di quel video con protagonista Iolanda Apostolico. L’azione disciplinare dell’Arma contro il carabiniere è dovuta invece al fatto che esistono già circolari specifiche che vietano ai carabinieri di diffondere materiale audio e video prodotto mentre prestano servizio.