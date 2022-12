Iran, 14enne toglie il velo in classe e viene uccisa brutalmente

“Emorragia vaginale” sarebbe la causa della morte della giovane studentessa Masooumeh, 14 anni.

Proteste in Iran dopo la morte di Masah Amini

Nella sua classe a Teheran, Masooumeh è stata arrestata dopo aver tolto il velo dal capo per protesta e per vicinanza con la lotta dei giovani e delle giovani iraniane.

A denunciarlo è l’organizzazione non governativa statunitense, Center for Human Rights in Iran.

La ragazza è stata identificata tramite le telecamere di sicurezza della scuola.

Dopo essere stata arrestata, la ragazza è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove è morta per le profonde lacerazioni vaginali che le hanno creato un’emorragia letale.

Non è il primo caso di morte per stupro dalle guardie iraniane che si verifica in questi mesi, ma al momento non è possibile fare statistiche.