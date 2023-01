Iran, un passo dalla guerra mondiale?

La sensazione è che davvero il mondo sia a un passo dalla guerra global. Ucraina ma non solo. Mentre l’Occidente ha fatto un passo ulteriore nel fornire armi pesanti a Liev, Israele ha effettuato un attacco con i droni contro il complesso della difesa in Iran, mentre gli Stati Uniti e Israele cercano nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran: lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal, citando dirigenti statunitensi e fonti a conoscenza dell’ operazione. Il blitz ha colpito una fabbrica di munizioni nella città di Isfahan, proprio accanto a un sito appartenente all’Iran Space Research Center, sanzionato dagli Usa per la sua attività legata al programma di missili balistici dell’Iran. Il motivo ultimo: limitare le forniture all’Ucraina.



Washington sta valutando tutte le opzioni per impedire all’Iran di ottenere armi nucleari. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, intervistato dalla tv Al-Arabiya, all’inizio del suo tour in Medio Oriente che lo vede oggi al Cairo e domani e martedi’ a Gerusalemme, per colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e poi a Ramallah, dove sara’ ricevuto dal leader palestinese Abu Mazen. “Tutte le opzioni sono sul tavolo per impedire all’Iran di ottenere l’arma nucleare”, ha affermato Blinken, osservando che gli Stati Uniti vedono ancora la diplomazia come il modo piu’ efficace per affrontare la questione del programma nucleare iraniano.