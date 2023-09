È morta all’età di soli 43 anni Irish Grinstead. L’artista era l’ex cantante della band R&B 702, che ebbe grande successo negli anni ‘90. Ad annunciare sui social la sua scomparsa è stata la sorella LeMisha che, insieme a Irish e a Kameelah Williams, formava il noto terzetto. Non sono ancora chiare le cause della sua morte. Anche se nel 2022 il gruppo annunciò che si sarebbe presa un periodo di pausa a causa di seri problemi di salute. Tra i maggiori successi delle 702 ci sono l’album ‘No doubt’ e la hit ‘Where My Girls At?’.

Morta Irish Grinstead delle 702

“È con grande tristezza che devo comunicarvi che la mia bellissima sorella e amica è morta questa sera. – così LeMisha ricorda sui social la sorella Irish Grinstead – Ha combattuto una lunga battaglia e adesso finalmente è in pace. Quella ragazza era luminosa come le stelle! Non era bella solo fuori, ma anche dentro. Condividere il palco con lei è stata una gioia che custodirò per il resto della mia vita! Noi, la famiglia, chiediamo preghiere e rispetto per la nostra privacy mentre piangiamo una perdita eccezionale per la nostra famiglia”, conclude.

Anche l’altro membro delle 702, Kameelah Williams lascia un commosso ricordo dell’amica appena morta. “Sono devastata e con il cuore spezzato. – scrive parlando di Irish Grinstead – Ho avuto difficoltà a scrivere questo post perché per me non è una cosa reale. Ci sono molte cose che vorrei dire, ma è impossibile trovare le parole per descrivere ciò che il tuo cuore non ha ancora accettato. È difficile ammettere che questa cosa sia successa”.