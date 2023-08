Grave incendio a Ischia. L’isola campana assediata dalle fiamme. Il vasto incendio che si è sviluppato nella serata di domenica a Forio, in località Montecorvo, non è ancora sotto controllo. Le fiamme, spinte dal vento, hanno minacciato aree abitate, costringendo all’evacuazione preventiva di quattro gruppi di persone e all’ospitazione degli ospiti di un esclusivo hotel in via Pietra Brox in un altro albergo. Inoltre, le fiamme si sono estese alle colline sovrastanti la popolosa frazione di Panza.

Un dettaglio del vasto incendio di Ischia

Il grave incendio a Ischia, l’isola non è ancora fuori pericolo

Il propagarsi da ieri sera del grave incendio a Ischia. Le operazioni di spegnimento sono compicate a causa della morfologia accidentata del territorio. Queste operazioni, che hanno coinvolto i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile della Forio C.B., sono state impegnate fino all’alba. Soltanto da poche ore sono state avviate le procedure per inviare i canadair a scaricare acqua sulle zone colpite. Durante gran parte della serata, le fiamme minacciavano le pendici dell’Epomeo e la loro origine criminale è probabile, dato che alcuni focolai erano stati segnalati già nel pomeriggio di domenica.

