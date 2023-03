Ischia, salvato giovane caduto da un dirupo

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, la Guardia Costiera isolana è intervenuta per il recupero di un sedicenne caduto in un dirupo tra Casamicciola ed Ischia. Il ragazzo, rimasto bloccato per alcune ore in una zona impervia e buia, è stato tratto in salvo grazie all’azione coordinata delle forze di soccorso. In particolare, la Guardia Costiera isolana è intervenuta con due unità dal mare che hanno trasportato una squadra di Vigili del fuoco sul posto. Grazie all’intervento dei soccorritori, il ragazzo è stato trasbordato su una motovedetta della Capitaneria che lo ha condotto al porto di Ischia, dove è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale Rizzoli. Nonostante le difficoltà dell’intervento, il ragazzo è stato trovato vigile e ha risposto ai soccorritori. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori verifiche mediche per conoscere le sue reali condizioni di salute.

Per quanto riguarda le cause dell’incidente, non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o accidentale. Alcune testimonianze sembrerebbero suggerire che il sedicenne si sia gettato volontariamente per problemi sentimentali.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’impegno di diverse decine di uomini, tra cui la Capitaneria, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i Carabinieri. Grazie alla loro prontezza e professionalità, il giovane è stato tratto in salvo e portato in ospedale per le cure necessarie.